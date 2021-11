Wissenschaftsakademie Mainz baut Kammermusiksaal

Mainz/Berlin (MH) – Die Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur bekommt einen neuen Kammermusiksaal. Der 120 Quadratmeter große "Kalkhof-Rose-Saal" wird auf einen bestehenden Gebäudetrakt aufgesetzt und soll künftig Platz für 80 Personen bieten, teilte die Akademie am Donnerstag mit. Es werde der erste komplett in Holzbauweise errichtete größere Kammermusiksaal in Deutschland sein. Der Baubeginn ist für Anfang 2022 geplant, die Fertigstellung ist für Herbst 2022 vorgesehen.

Die Erweiterung biete der Akademie, die als einzige Wissenschaftsakademie in Deutschland eine Klasse der Literatur und der Musik habe, vielfache Möglichkeiten für musikalische und literarische Veranstaltungen, hieß es. Auch für die bestehenden Kooperationen mit der Mainzer Hochschule für Musik, der Villa Musica Rheinland-Pfalz und dem Mainzer Komponistenportrait entstehe ein neuer Spielraum.

Realisiert wird das Vorhaben durch eine Zuwendung der Walter und Sybille-Kalkhof-Rose-Stiftung. "Mit diesem schön dimensionierten Saal wird die Akademie zukünftig einen weiteren Ort für Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen haben und so ihre Sichtbarkeit nach außen verstärken können", erklärte Sybille Kalkhof-Rose, die seit 1996 Ehrenmitglied der Akademie ist. "Eine private Förderung in dieser Größenordnung ist ganz außergewöhnlich", dankte Akademie-Präsident Reiner Anderl der Stifterin.

(wa)

➜ http://www.adwmainz.de