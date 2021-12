Düsseldorfer Stadtrat beschließt Opernhaus-Neubau

Düsseldorf/Berlin (MH) – Der Düsseldorfer Stadtrat hat den Bau eines neuen Opernhauses beschlossen. Zuvor hatte die Verwaltung in einem Grundsatzbeschluss den Neubau statt einer Sanierung des bisherigen Gebäudes empfohlen. Mit der Entscheidung sei ein wichtiger Meilenstein für das Projekt "Opernhaus der Zukunft" gelegt worden, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) am Donnerstag.

Die Frage des Standortes soll noch im 1. Quartal 2022 geklärt werden. In der engeren Wahl sind ein städtisches Grundstück an der Heinrich-Heine-Allee, an der das Opernhaus bisher schon seinen Sitz hat, und ein Gelände in der Straße Am Wehrhahn. Beide Vorschläge hätten ihre Besonderheiten, die nun abgewogen werden müssten, hieß es. Zu klären seien unter anderem die Verfügbarkeit und die Finanzierung.

"Bei den sich dann anschließenden konkreten Planungen wird auch wieder die Öffentlichkeit beteiligt", erklärte Keller. Bereits in der ersten Projektphase hätten sich die Bürger mit viel Engagement und kreativen Ideen eingebracht.

Der Generalintendant der Deutschen Oper am Rhein, Christoph Meyer, sprach von einem großen Tag für die Zukunft der Landeshauptstadt als internationaler Opernstandort und bedeutende Kulturmetropole. "Ein solch optimistisches, zukunftsbejahendes und mutiges Bekenntnis zur verbindenden Kraft von Kunst und Kultur bei der gemeinsamen Gestaltung einer modernen und vielfältigen Stadtgesellschaft kann, insbesondere angesichts der Herausforderungen unserer Zeit, gar nicht positiv genug gewertet werden", betonte er.

Fachingenieure hatten das Düsseldorfer Opernhaus untersucht und zahlreiche bauliche, technische und funktionale Mängel festgestellt. Das 1875 als Stadttheater errichtete Gebäude sei nicht für einen zukunftsfähigen Opernspielbetrieb ausgerichtet, hieß es. Allein seit Oktober 2017 wurden mehr als zehn Millionen Euro in Sanierungsmaßnahmen investiert. Die Kosten für das neue Opernhaus werden auf mindestens 716 Millionen Euro geschätzt.

