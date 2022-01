Kammerphilharmonie Bremen ernennt Ersten Gastdirigenten

Bremen/Berlin (MH) – Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen vergibt erstmals in ihrer Geschichte den Titel "Principal Guest Conductor". Der 21-jährige Finne Tarmo Peltokoski werde ab Februar 2022 erster Träger sein, teilte das Orchester am Freitag mit. In diesem Jahr soll der Dirigent unter anderem Konzerte beim Musikfest Bremen, beim Beethovenfest Bonn und beim Schleswig-Holstein Musik Festival leiten.

Peltokoski gab im Juni 2021 mit der Kammerphilharmonie Bremen sein Deutschlanddebüt. "Wir haben die pandemische Ausnahmesituation genutzt, um ungewöhnliche Dinge zu tun, wie zum Beispiel einem 21-jährigen Künstler Gelegenheit zu geben, sich als Dirigent vorzustellen", erklärte Geschäftsführer Albert Schmitt. "Das Erlebnis war schlicht überwältigend und ließ uns keine andere Wahl als ihn zu verpflichten."

Auch der künstlerische Leiter Paavo Järvi äußerte sich beeindruckt vom Talent des jungen Finnen. Er freue sich sehr "über einen regen Austausch mit ihm in den nächsten Jahren". Peltokoski äußerte sich dankbar und geehrt, den Titel zu erhalten. "Tiefe Liebe und Respekt verbinden mich mit diesem einzigartigen Orchester. Mit ihnen habe ich die größten Momente des Musizierens erlebt", sagte er.

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen gilt als eines der international führenden Orchester. Künstlerischer Leiter ist seit 2004 der estnische Dirigent Paavo Järvi. Seit 2007 hat das Ensemble seinen Arbeitsmittelpunkt in der Gesamtschule Bremen-Ost. Für seine innovative und engagierte Kultur- und Musikvermittlungsarbeit wurde das Orchester bereits mehrfach ausgezeichnet.

