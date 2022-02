Basel Sinfonietta wählt neuen Assistenzdirigenten

Basel/Berlin (MH) – Laurent Zufferey wird neuer Assistenzdirigent der Basel Sinfonietta. Eine Findungskommission habe den 1993 im schweizerischen Sion Geborenen als Assistent von Chefdirigent Baldur Brönnimann gewählt, teilte das Orchester am Dienstag mit. Zufferey werde die Position ab Mai übernehmen. Er soll Brönnimann bis Ende des Saison 2022/23 in der Probenarbeit unterstützen und Konzertprojekte der Basel Sinfonietta mit Uraufführungen und Schweizer Erstaufführungen mitgestalten.

Zufferey studierte am Royal Northern College of Music in Manchester (Großbritannien). Im Rahmen seines Studiums war er dort als Assistent des BBC Philharmonic Orchestra und des Royal Liverpool Orchestra tätig und hat mit renommierten Dirigenten wie Wassili Petrenko, Omer Meir Welber und Joshua Weilerstein zusammengearbeitet. Er stand bereits am Pult von Klangkörpern wie dem Orchestre National de Metz, dem Stavanger Symphony Orchestra, den Augsburger Philharmonikern, der Sinfonietta de Lausanne und der Kammerphilharmonie Graubünden. Im September 2021 wurde er zum musikalischen Leiter des Schweizer Ensembles Valéik ernannt.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Laurent Zufferey, der uns durch seine Kompetenz, seine Persönlichkeit wie auch durch seine Begeisterung für zeitgenössische Musik überzeugt hat", erklärte Daniela Martin, Geschäftsführerin der Basel Sinfonietta. Als Vertreter der jüngsten Dirigentengeneration werde ihm die Möglichkeit geboten, wichtige berufliche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit einem großen Orchester zu sammeln.

Die 1980 gegründete Basel Sinfonietta ist ein auf zeitgenössische Musik spezialisiertes Orchester mit sinfonischer Besetzung. Bis 2016 hat das Ensemble ausschließlich mit Gastdirigenten gearbeitet, ehe mit Brönnimann erstmals ein Chefdirigent engagiert wurde.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Basel Sinfonietta: Titus Engel wird neuer Chefdirigent

(09.12.2021 – 12:16 Uhr)

➜ Weitere Artikel zur Basel Sinfonietta

Links:

➜ http://www.baselsinfonietta.ch