Michael Tilson Thomas spricht über Gehirntumor

San Francisco/Berlin (MH) – Der US-amerikanische Dirigent Michael Tilson Thomas hat sich erstmals zu seiner Tumorerkrankung geäußert. "Ich habe Glioblastoma multiforme, eine Art aggressiven Hirntumor", erklärte er in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief. Nach einer Operation im Juli 2021 habe er Bestrahlung und Chemotherapie bekommen. Derzeit sei der Krebs in Schach. "Aber die Zukunft ist ungewiss, da das Glioblastom ein heimlicher Gegner ist. Sein Wiederauftreten ist leider eher die Regel als die Ausnahme", schrieb er.

Im November kehrte Tilson Thomas auf die Bühne zurück. Seitdem gab er 20 Konzerte am Pult der New Yorker Philharmoniker, des Los Angeles Philharmonic und des San Francisco Symphony Orchestra, dessen Chefdirigent er von 1995 bis 2020 gewesen ist. "Es braucht Kraft, um den Anforderungen der Musik gerecht zu werden und auf höchstem Niveau mit den bemerkenswerten Musikern zusammenzuarbeiten, die mich so großzügig willkommen geheißen haben", erklärte der Künstler, der auch als Pianist und Komponist bekannt ist.

Jetzt müsse er darüber nachdenken, welches Arbeits- und Verantwortungsniveau er in Zukunft aufrechterhalten könne. "Ich habe beschlossen, dass ich nach 34 Jahren als künstlerischer Leiter der New World Symphony zurücktreten werde", schrieb Tilson Thomas. Das von ihm mitgegründete Ausbildungsorchester für aufstrebende professionelle Musiker mit Sitz in Miami ernannte ihn daraufhin zum Ehrendirigenten.

(wa)

