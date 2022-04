Leipziger Bach-Medaille an András Schiff

Leipzig/Berlin (MH) – Die Bach-Medaille der Stadt Leipzig geht in diesem Jahr an Sir András Schiff (68). Zeitlebens habe der ungarische Pianist Bachs Tastenmusik auf dem modernen Flügel in den Mittelpunkt seiner Recitals gestellt, begründete die Jury laut einer Mitteilung vom Donnerstag: "Seine Klavierabende, an denen er die beiden Teile des 'Wohltemperierten Klaviers', Bachs große Suiten-Sammlungen und die 'Goldberg-Variationen' weltweit zyklisch aufführte, sind Legion." Die Auszeichnung soll am 16. Juni im Rahmen des Bachfestes überreicht werden.

Sein Wissen und seine Begeisterungsfähigkeit zu und für Bach gebe Schiff als Festivalmacher, Autor, begnadeter Conférencier am Flügel, Juror in internationalen Klavierwettbewerben und begehrter Lehrer in Meisterkursen rund um den Globus weiter, hieß es. Mit der Bachstadt Leipzig und dem Bachfest verbinde Schiff eine besonders intensive Zusammenarbeit: "Seit über einem Jahrzehnt ist er fast jährlich Gast im Festival und führte so bereits einen Großteil von Bachs maßgeblichen Werken vor einem begeisterten Publikum in Leipzig auf", erklärte die Jury.

Mit der aus Meißner Porzellan gefertigten Medaille werden seit 2003 im Rahmen des jährlichen Leipziger Bachfests besondere Verdienste um die Pflege des Werkes von Johann Sebastian Bach (1685-1750) gewürdigt. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Gustav Leonhardt, Helmuth Rilling, Philippe Herreweghe, Angela Hewitt, die Akademie für Alte Musik Berlin und zuletzt die Bach-Forscher Christoph Wolff und Hans-Joachim Schulze.

Das Bachfest 2022 findet vom 9. bis 19. Juni statt und steht unter dem Motto "BACH – We Are Family".

