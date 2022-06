Aalto-Musiktheater ernennt drei Kammersänger

Essen/Berlin (MH) – Die Sopranistin Christina Clark, die Mezzosopranistin Marie-Helen Joël und der Tenor Rainer Maria Röhr werden mit dem Ehrentitel "Kammersänger" ausgezeichnet. Die Theater und Philharmonie Essen (TUP) würdigten damit drei Ensemblemitglieder des Aalto-Musiktheaters, die sich jahrzehntelang um das Kulturleben der Stadt Essen verdient gemacht haben, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Ernennung soll am Sonntag (12. Juni) nach der Vorstellung der Oper "Arabella" stattfinden.

Die aus Minnesota stammende Clark gehört seit 2001 dem Ensemble des Aalto-Theaters an. In dieser Zeit hat sie sich nicht nur als Musicaldarstellerin profiliert, sondern auch als Mozartinterpretin – zuletzt als Serpetta in "La finta giandiniera" und als Zerlina in "Don Giovanni" – sowie als Jazzsängerin.

Die gebürtige Aachenerin Joël ist seit 1993 in Essen in großen Opernproduktionen zu erleben, etwa als Herodias in "Salome" und als Zita in "Il Trittico". Zudem wirkt sie als Produzentin und Regisseurin. Seit 2011 leitet sie auch die Musiktheaterpädagogik am Aalto-Theater, gestaltet Kinderprogramme, organisiert Workshops und moderiert Familienkonzerte.

Der in Essen geborene Röhr ist seit 1994 Ensemblemitglied und hat sich ein breites Repertoire erarbeitet. Dieses reicht von Wiener Klassik über Wagner und Strauss bis zu Moderne und Operette. Auch in der Familienoper "Zaubertröte" von Marie-Helen Joël war er zu erleben. Fans des Fußballvereins Rot-Weiß Essen kennen ihn als Gesangssolist in der Orchesterfassung der Stadionhymne "Opa Luschekowski".

