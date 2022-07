Gustavo Gimeno wird Musikdirektor des Teatro Real

Madrid/Berlin (MH) – Gustavo Gimeno wird neuer Musikdirektor des Teatro Real in Madrid. Das Exekutivkomitee und das Kuratorium votierten am Donnerstag einstimmig für seine Ernennung, teilte das Haus mit. Der Spanier folgt im Herbst 2025 auf Ivor Bolton, dessen Vertrag dann nach zehn Jahren ausläuft. Gleichzeitig wurde der Erste Gastdirigent Nicola Luisotti zum emeritierten Dirigenten ernannt. Der Italiener werde eng mit dem neuen musikalischen Direktor zusammenarbeiten.

Der 1976 in Valencia geborene Gimeno ist seit 2020 Musikdirektor des Toronto Symphony Orchestra und wirkt bis 2025 in gleicher Position beim Luxembourg Philharmonic Orchestra. Seine Zusammenarbeit mit dem Teatro Real begann 2019 bei einer Moskau-Tournee mit dem Titularorchester des Hauses. Im April dieses Jahres dirigierte er in Madrid erstmals Sergej Prokofjews Oper "Der feurige Engel". Danach sei klar geworden, "dass er der ideale Dirigent für das Team des Teatro Real ist", erklärte der künstlerische Leiter, Joan Matabosch.

"Im Namen des Teatro Real freue ich mich, unseren zukünftigen musikalischen Leiter, der sich durch seine Energie, seinen Stil und seine Virtuosität auszeichnet, willkommen zu heißen und weiterhin auf die wertvolle Zusammenarbeit von Nicola Luisotti zu zählen", sagte der Präsident des Teatro Real, Gregorio Marañón. "Im Laufe der Jahre haben wir großartige musikalische Arbeit mit Ivor Bolton genossen und werden dies auch in den nächsten drei Saisons tun."

"Ich begrüße mit großer Freude das Privileg, meine Beziehung zu diesem renommierten Theater, zur Stadt Madrid und zu ihrem wunderbaren Publikum zu vertiefen", erklärte Gimeno. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit den Künstlern des Teatro Real. "Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um dieser angesehenen Institution zu dienen und ihre künstlerische Exzellenz zu erhalten", fügte er hinzu.

