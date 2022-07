Nominierte für Österreichischen Musiktheaterpreis 2022

Salzburg/Berlin (MH) – Die Sopranistinnen Vera-Lotte Boecker und Anna Netrebko zählen zu den Nominierten für den Österreichischen Musiktheaterpreis 2022. Insgesamt gibt es in diesem Jahr 42 Nominierungen in zehn Kategorien, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Für die Auszeichnung konnten Produktionen und Künstler vorgeschlagen werden. Die Verleihung findet am 13. September auf Schloss Grafenegg statt.

Die Wiener Staatsoper führt die Rangliste unter den Häusern mit zehn Nominierungen an, darunter konkurrieren zwei Sänger um den Titel "Beste männliche Hauptrolle": Georg Zeppenfeld als Gurnemanz und Ludovic Tézier als Amfortas in "Parsifal". Das Theater an der Wien kann auf bis zu sieben Auszeichnungen hoffen, je viermal sind die Salzburger Festspiele, die Oper Graz und die Volksoper Wien im Rennen

Über die Nominierungen und Preisträger entscheidet eine Fachjury aus zehn Kulturjournalisten unter dem Vorsitz von Heinz Sichrovsky (ORF III) und Joachim Leitner (Tiroler Tageszeitung). Daneben gibt es die Ehrung für das Lebenswerk und einen Medienpreis. Der im vorigen Jahr erstmals vergebene Preis für Courage und Ermutigung in der Pandemie wird erneut aufgelegt.

Der Österreichische Musiktheaterpreis wird seit 2013 für herausragende Leistungen in Oper, Operette, Musical und Ballett verliehen. Veranstalter ist der Verein Art Projekt.

