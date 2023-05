Bayreuther Festspiele: Ekaterina Semenchuk sagt ab

Bayreuth/Berlin (MH) – Die russische Mezzosopranistin Ekaterina Semenchuk hat ihre Teilnahme an den diesjährigen Bayreuther Festspielen aus privaten Gründen abgesagt. An ihrer Stelle übernehmen Elīna Garanča und Ekaterina Gubanova die Partie der Kundry in der "Parsifal"-Neuproduktion, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Festspielleiterin Katharina Wagner dankte beiden Künstlerinnen für das kurzfristige Einspringen.

Garanča wird bei der Eröffnungspremiere am 25. Juli sowie am 30. Juli und 12. August auftreten. Sie ist die erste lettische Sängerin, die auf dem Grünen Hügel debütiert. "Zu wissen, dass (der Komponist Richard) Wagner seinen ersten Versuch eines Festspielhauses in Lettland unternommen hat, macht mich unglaublich stolz und begeistert", erklärte die in Riga geborene Künstlerin. Für die weiteren vier "Parsifal"-Vorstellungen kehrt die Russin Gubanova zurück, die ihr Rollendebüt als Kundry im April an der Wiener Staatsoper gegeben hat.

Bei der Neuproduktion des "Parsifal" führt Jay Scheib Regie. Die musikalische Leitung hat Pablo Heras-Casado. Daneben stehen Wiederaufnahmen des "Ring"-Zyklus sowie von "Tannhäuser", "Der fliegende Holländer" und "Tristan und Isolde" auf dem Programm. Im vorigen Jahr zogen die Richard-Wagner-Festspiele mit 29 Aufführungen im Festspielhaus mehr als 50.000 Zuschauer an. Zudem kamen mehr als 8.000 Besucher zu zwei Open-Air-Konzerten im Festspielpark.

