Trio aus Hannover gewinnt Deutschen Musikwettbewerb

Bonn/Berlin (MH) – Der Preis des Deutschen Musikwettbewerbs (DMW) geht in diesem Jahr an das Amelio Trio aus Hannover. Den Kompositionspreis erhält Henrik Dewes aus dem schweizerischen Elixier, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Stipendien werden an elf Solisten und sechs Kammermusikensembles vergeben.

Ausgeschrieben war der Wettbewerb diesmal für die Kategorien Flöte, Oboe, Horn, Tenorposaune, Bassposaune, Gitarre, Klaviertrio, Klavierquartett, Ensemble für Alte Musik und Komposition. In der ersten Runde, die im Januar digital stattgefunden hat, waren 145 junge Musiker angetreten. Davon durften 106 vor der Jury in Köln und Bonn auftreten.

Der Deutsche Musikwettbewerb wird seit 1975 vom Deutschen Musikrat ausgerichtet. Die 39 Kategorien wechseln jährlich, meist werden 13 ausgeschrieben. Für die Preisträger und Stipendiaten bildet er den Ausgangspunkt für langfristig angelegte Förderprogramme des Deutschen Musikrats, die unter anderem die Produktion von Debüt-CDs und die Vermittlung von Konzertauftritten umfassen.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zum Deutschen Musikwettbewerb

Link:

➜ https://www.deutscher-musikwettbewerb.de