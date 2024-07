Stadt Köln und Dirigent Roth beenden Zusammenarbeit

Köln/Berlin (MH) – François-Xavier Roth kehrt nicht mehr als Generalmusikdirektor der Oper Köln und Kapellmeister des Gürzenich-Orchesters zurück. Die Stadt Köln und der Dirigent haben ihre Zusammenarbeit "in gegenseitigem Einvernehmen" beendet, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung von Musikerinnen und Musikern hatte der Franzose seine Arbeit seit Ende Mai ruhen lassen.

Der 52-jährige war seit 2015 in der Rheinmetropole tätig. Die Stadt Köln erkenne seine künstlerischen Leistungen in dieser Zeit als Generalmusikdirektor an, heiß es. Der Dirigent wiederum dankte der Stadt für die Möglichkeit, "mit dem Gürzenich-Orchester und der Oper Köln außergewöhnliche Projekte umgesetzt haben zu können".

Roths Vertrag wäre noch bis Sommer 2025 gelaufen. Für die kommende Spielzeit soll die Position des Generalmusikdirektors nicht neu besetzt werden. Die anstehenden Dirigieraufgaben werden von Gastdirigenten übernommen. Mit der Saison 2025/26 tritt planmäßig der Kolumbianer Andrés Orozco-Estrada als neuer Generalmusikdirektor an.

(wa)

