WDR Rundfunkchor: Philipp Ahmann wird Chefdirigent

Köln/Berlin (MH) – Der Chefdirigent des MDR Rundfunkchores, Philipp Ahmann, wechselt in gleicher Funktion zum WDR Rundfunkchor. Der 1974 in Rheine geborene Künstler tritt das Amt in Köln zum Beginn der Spielzeit 2025/26 an, teilte der Westdeutsche Rundfunk am Mittwoch mit. Sein Vertrag läuft zunächst über drei Jahre. Er folgt auf Nicolas Fink, der die Position seit 2020 innehat.

Mit Ahmann habe man einen der renommiertesten Chordirigenten gewonnen, erklärte WDR-Intendant Tom Buhrow. "Er ist mit den besonderen Aufgaben eines Rundfunkchores bestens vertraut und somit die ideale Besetzung, um die zahlreichen Projekte dieses vielseitigen Ensembles weiterzuentwickeln."

Ahmann leitet den MDR Rundfunkchor seit 2020. Zuvor war er zehn Jahre lang unter anderem Chefdirigent des NDR Chores. Mit dem WDR Rundfunkchor verbindet ihn durch zahlreiche Einsätze als Gastdirigent eine langjährige Zusammenarbeit. Dabei habe er das Ensemble immer als sehr motiviert und leistungsstark erlebt, sagte Ahmann. "Umso mehr freue ich mich auf die gemeinsame musikalische Arbeit und übernehme als Chefdirigent gerne die Verantwortung für die künstlerische Entwicklung des Chores."

Nach seiner musikalischen Ausbildung an der Kölner Musikhochschule dirigierte Ahmann zahlreiche bekannte Orchester der Alten und Neuen Musik im In- und Ausland, darunter das Concerto Köln, das Leipziger Barockorchester, das Ensemble Resonanz und die Nederlandsen Bachverening. Sein Antrittskonzert als Chefdirigent des WDR Rundfunkchores ist für September 2025 geplant.

