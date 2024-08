Jubiläumsausgabe von Young Euro Classic gestartet

Berlin (MH) – Zum 25. Mal hat in Berlin das internationale Jugendorchesterfestival Young Euro Classic begonnen. Das Eröffnungskonzert des Jovem Orquestra Portuguesa endete am Freitagabend im Konzerthaus am Gendarmenmarkt mit stürmischem Beifall.

Nach György Ligetis lakonischem "Poème Symphonique" für 100 Metronome spielten die portugiesischen Musiker unter Leitung des Dirigenten Pedro Carneiro die deutsche Erstaufführung eines Werkes des jungen Komponisten João Caldas und danach auswendig Antonín Dvořáks Sinfonie "Aus der Neuen Welt". Bei der Zugabe erinnerten sie mit dem Lied "Grândola, Vila Morena" an die friedliche Nelkenrevolution in Portugal vor 50 Jahren.

Musik habe die Kraft, Grenzen zu überwinden – und dies sei heute wichtiger denn je, sagte der Berliner Kultursenator Joe Chialo in seinem Grußwort.

Der ehemalige Intendant von Deutschlandradio, Willi Steul, würdigte Dieter Rexroth, den jüngst verstorbenen künstlerischen Leiter des Festivals. Steul ist seit Anfang an Vorsitzender des Deutschen Freundeskreises Europäischer Jugendorchester e.V., der das Festival seit dem Jahr 2000 veranstaltet.

Bis zum 25. August sind bei Young Euro Classic Nachwuchsorchester aus der Türkei, der Dominikanischen Republik, den Niederlanden, Großbritannien, Tschechien, Südafrika und anderen Ländern zu erleben. Die Europäische Union wird vom European Union Youth Orchestra repräsentiert, das seinen offiziellen Sitz seit 2023 im österreichischen Grafenegg hat. Deutschland ist durch die Deutsche Streicherphilharmonie, das Moritzburg Festival Orchester sowie das Bundesjugendorchester und -ballett vertreten.

Bi- und multinationale Jugendorchester, etwa aus der westlichen Balkanregion, runden das Programm ab. Zu den Höhepunkten der Jubiläumsausgabe zählt auch das Format "re:play – Freiheit der Töne". Bei diesem "Festival im Festival" wird am letzten Wochenende Kunstmusik jenseits der europäischen Orchesterkultur vorgestellt.

Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten muss das ursprünglich für den 12. August geplante Konzert des Galilee Chamber Orchestra kurzfristig entfallen. Das Kammerorchester, dem israelische Musiker jüdischer und arabischer Herkunft angehören, hat außerdem seine angekündigten Tournee-Auftritte in Amsterdam und Neubrandenburg abgesagt.

