Moritzburg Festival mit positiver Abschlussbilanz

Moritzburg/Berlin (MH) – Das Moritzburg Festival für Kammermusik hat in diesem Jahr rund 6.300 Besucher angezogen. Die 19 Konzerte waren zu 94 Prozent ausgelastet, teilten die Organisatoren am Sonntag zum Abschluss mit. Im Vorjahr hatten 18 Konzerte die gleiche Auslastung. Am Abend steht unter anderem noch eine Uraufführung auf dem Programm: das Streichoktett "Nachts im Monströsensaal" des diesjährigen Composer in Residence, Benjamin Scheer.

Bei der 32. Festivalausgabe gastierten Solisten wie Mira Wang, Kai Vogler, Stella Chen, Benjamin Beilman (Violine), Ulrich Eichenauer, Lars Anders Tomter, Sindy Mohamed (Viola), Kristine und Margarita Balanas (Violine und Cello), Henri Demarquette, Bruno Philippe (Violoncello) und Martin James Bartlett (Klavier). Die Moritzburg Festival Akademie vereinte 36 Musikstudenten aus 17 Nationen. Sie präsentierten sich kammermusikalisch sowie als Moritzburg Festival Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Josep Caballé Domenech.

"Musik, Natur und Freundschaft haben auch in diesem Sommer auf wunderbare Weise zusammengespielt und die einmalige Moritzburg-Atmosphäre kreiert", resümierte Jan Vogler, Künstlerischer Leiter des Festivals, nach gut zwei Wochen.

Im kommenden Jahr soll das Moritzburg Festival vom 8. bis 24. August stattfinden.

