Hildesheimer GMD Ziemen geht 2026

Hildesheim/Berlin (MH) – Der Generalmusikdirektor des Theater für Niedersachsen (TfN), Florian Ziemen, lässt seinen Vertrag im Sommer 2026 auslaufen. Grund dafür sei sein Wunsch nach mehr Raum für Gastverpflichtungen, Forschung und Lehre sowie für seine in Mannheim lebende Familie, teilte das Haus am Dienstag mit. Dem TfN bleibe er jedoch als Gastdirigent weiterhin verbunden.

Der 1975 geborene Ziemen übernahm das Amt des Generalmusikdirektors im Sommer 2017 als Nachfolger von Werner Seitzer, der nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand ging. Bis 2020 war er zusätzlich als Operndirektor tätig. Das Theater für Hildesheim dankte Ziemen "für seine herausragende Arbeit".

"Ich freue mich darauf, in den kommenden knapp zwei Jahren – und darüber hinaus – noch Vieles mit dem Orchester, dem Chor und dem Ensemble des TfN zu erreichen und mit unserem Publikum Momente der Freude und der musikalischen Berührung zu teilen", erklärte Ziemen. Er bedanke sich "für die Freundschaft, das Vertrauen und den gemeinsamen Weg der vergangenen Jahre".

Das Theater für Niedersachsen ist 2007 durch die Fusion des Stadttheaters Hildesheim und der Landesbühne Hannover entstanden. Jährlich entstehen etwa 20 Neuinszenierungen in Oper, Operette, Theatertheater, Musical, Schauspiel sowie Kinder- und Jugendtheater, mit denen das Haus auch in rund 60 Städten und Gemeinden in Niedersachsen und angrenzenden Bundesländern gastiert.

