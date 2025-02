Intendantin der Theater und Philharmonie Essen geht

Essen/Berlin (MH) – Die Intendantin des Essener Aalto-Musiktheaters und der Essener Philharmoniker, Merle Fahrholz, gibt ihren Posten im Sommer 2027 ab. Die Musikwissenschaftlerin werde ihren Dienstvertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern, teilte der Aufsichtsrat am Donnerstag mit. Die 1982 Geborene hat die Leitung der beiden Sparten seit Sommer 2022 inne.

Das Gremium habe Fahrholz' Entscheidung mit Respekt und Verständnis aufgenommen. "Sie hat in den ersten zweieinhalb Jahren ihrer Intendanz wichtige und mutige Impulse gesetzt", erklärte die Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Rörig.

Fahrholz hatte 2022 die Nachfolge von Intendant Hein Mulders übernommen, der in gleicher Funktion an die Oper Köln wechselte. Zuvor war sie stellvertretende Intendantin und Chefdramaturgin an der Oper Dortmund.

Die Findungskommission des Aufsichtsrates werde die Suche nach einem neuen Intendanten für das Essener Opernhaus und sein Orchester einleiten, hieß es.

(wa)

