Hamburger Senat ehrt Delnon und Nagano

Hamburg/Berlin (MH) – Der Hamburger Senat ehrt Staatsopern-Intendant Georges Delnon und Generalmusikdirektor Kent Nagano zum Ende Ihrer Amtszeiten mit einem Senatsfrühstück. "Mit einem weinenden Auge blicken wir auf den Abschied dieses außergewöhnlichen Leitungsteams der Staatsoper und des Staatsorchesters", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Mittwoch bei einem Senatsfrühstück für Nagano im Rathaus. Das für Delnon soll am 3. Juli ebenda stattfinden.

"Georges Delnon und Kent Nagano haben sich in ihrer Kreativität und künstlerischen Exzellenz hervorragend ergänzt", würdigte Brosda. Trotz der erheblichen Hindernisse während der von Corona geprägten Phase habe sich die künstlerische Kreativität unter diesem Team vielseitig entwickelt. "Sie haben das Haus erfolgreich geöffnet und Lust gemacht, viel Neues und Innovatives auf der Opernbühne und der Bühne der Elbphilharmonie zu entdecken." Delnon und Nagano hätten hervorragende Künstler verpflichtet und mit sensibler Hand den passenden Rahmen für beeindruckende Aufführungen geschaffen. "Die letzten zehn Jahre waren voller Anregungen und Überraschungen und haben uns Oper als Gesamtkunstwerk erleben lassen. Die beiden haben die Kulturstadt Hamburg nachhaltig geprägt", resümierte der Senator.

"Es war eine Ehre, an den außergewöhnlichen Leistungen dieser Generation des Orchesters, der Oper und des Balletts beteiligt gewesen zu sein, die während unserer Amtszeit durch das Zusammenwirken des Hauses, der Hamburger Gesellschaft und der Politik zur Verwirklichung wegweisender Initiativen entstanden sind", erklärte Nagano. Delnon äußerte sich dankbar dafür, "dass ich hier in Hamburg so vieles von dem realisieren konnte, was ich mir vorgenommen hatte". Gleichzeitig dankte er dem Hamburger Publikum, "das sich in diesen zehn Jahren mit uns verändert hat und sich für gutes Musiktheater wirklich begeistern kann".

Mit der Spielzeit 2025/26 beginnt die Intendanz von Tobias Kratzer. Die Position des Generalmusikdirektors übernimmt dann Omer Meir Wellber.

(wa)

