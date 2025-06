Berenberg Kulturpreis an Pianisten Nuron Mukumi

Hamburg/Berlin (MH) – Der Pianist Nuron Mukumi hat den mit 12.000 Euro dotierten Berenberg Kulturpreis erhalten. Das teilte die Berenberg Bank Stiftung am Mittwoch mit. Der 1996 in der usbekischen Hauptstadt Taschkent geborene Mukumi studiert seit 2022 an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, um dort das Konzertexamen abzulegen. Die Preisverleihung fand am Dienstagabend im Kleinen Saal der Elbphilharmonie statt.

Stipendien erhielten der koreanische Bariton Seungwoo Sun und die Violinistin Eva Wetzel. Im Bereich der darstellenden Kunst wird die Ballettschule des Hamburg Balletts gefördert. Der Berenberg Kunstpreis wurde an den in Indien geborenen Prateek Vijan verliehen.

Die "Berenberg Bank Stiftung von 1990" vergibt jährlich den Berenberg Kulturpreis an Nachwuchskünstler, die in Hamburg studieren oder arbeiten. Zudem fördert sie die Ausbildung von Künstlern durch die Vergabe von Stipendien und Projektförderungen. Seit ihrer Gründung habe die Stiftung etwa 175 junge Künstler mit mehr als einer Million Euro unterstützt, hieß es in der Mitteilung.

(wa)

