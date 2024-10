Staatsoper Berlin: Thielemann bei Antrittskonzert bejubelt

Berlin (MH) – Mit einem vom Publikum enthusiastisch gefeierten Konzert hat sich Christian Thielemann am Montagabend als neuer Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden vorgestellt.

Seinem Vorgänger Daniel Barenboim, der im Publikum saß, verlieh Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) im Anschluss auf der Bühne die Ehrenmitgliedschaft der Staatsoper. Es sei ihm eine Freude, "einen großen Mann und Musiker zu würdigen", sagte Chialo. Eine Orchestervertreterin überreichte dem 81-Jährigen außerdem eine Urkunde zu seiner Ernennung zum Ehrenchefdirigenten der Staatskapelle. Das Publikum dankte Barenboim mit tosendem Applaus und Ovationen im Stehen.

Bei Thielemanns Antrittskonzert standen das Klavierkonzert Nr. 2 d-Moll von Felix Mendelssohn Bartholdy mit Igor Levit als Solist, Arnold Schönbergs sinfonische Dichtung "Pelleas und Melisande" und das Orchesterstück "Elysium" von Samy Moussa auf dem Programm.

Zum ersten Jahrestag des Massakers der Hamas in Israel spielte Levit als eindrückliche Zugabe Maurice Ravels langsames Stück "Kaddish" in der Klavierbearbeitung von Alexander Siloti. Kaddisch ist ein jüdisches Gebet, mit dem an Verstorbene erinnert wird.

Das klanggewaltige, groß besetzte Werk "Elysium" des in Berlin lebenden Kanadiers Moussa war 2021 in Barcelona von den Wiener Philharmonikern unter Leitung von Thielemann uraufgeführt worden.

Ein weiteres Konzert mit dem gleichen Programm soll am Dienstag in der Berliner Philharmonie stattfinden.

Mit der öffentlichen Generalprobe zu seinem Antrittskonzert an der Staatsoper hatte Thielemann am Samstag auch das neue Konzertformat namens "U30" gestartet. Jüngere Besucher erhalten damit die Möglichkeit, ausgewählte Konzerte der Staatskapelle vorab zu erleben.

An das Pult des Orchesters trat Thielemann erstmals im Sommer 2022, als er für Herbert Blomstedt Aufführungen der 7. Sinfonie von Anton Bruckner übernahm. Außerdem dirigierte er Vorspiel und Liebestod aus Richard Wagners Oper "Tristan und Isolde". Im Oktober des Jahres ersetzte er den erkrankten Barenboim bei Wagners "Ring"-Zyklus und führte das Orchester später auf eine Asien-Tournee.

Ende September 2023 wurde bekanntgegeben, dass Thielemann Barenboims Nachfolger wird. Bei einem Abonnement-Konzert im darauffolgenden November, das ursprünglich als sein Debüt mit der Staatskapelle vorgesehen war, dirigierte er Bruckners Sinfonie Nr. 5.

