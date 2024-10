Katharina Morin gewinnt Deutschen Chordirigentenpreis

Berlin (MH) – Katharina Morin hat den Deutschen Preis für Chordirigieren gewonnen. Die Studentin der Münchner Hochschule für Musik und Theater setzte sich beim Finalkonzert mit dem RIAS Kammerchor Berlin durch, teilte das Forum Dirigieren des Deutschen Musikrats am Sonntag mit. "Mit ihrem positiven authentischen Wesen und ihrer erfrischenden Musikalität schafft sie es, einen Raum zu öffnen, in dem frei musiziert werden kann", lobte die Jury. "Sie ist in der Lage, feinste differenzierte Klanglichkeiten zu erzeugen."

Die Siegerin erhielt ein Preisgeld von 5.000 Euro. Der Publikumspreis mit 250 Euro ging an Lukas Siebert. Alle drei Finalisten bekamen Notengutscheine. Neben dem Urteil der Jury floss auch das Gesamtvotum des Chors als Stimme in die Bewertung ein.

Der Wettbewerb wurde zum sechsten Mal seit 2014 abgehalten. Bis 2022 hieß er Deutscher Chordirigentenpreis, damals gewann die Südkoreanerin Hyunju Kwon. Das Preisgeld stiften die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) und die Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer (VdO).

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://www.forum-dirigieren.de