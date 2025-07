Neuer Geschäftsführer für Bayreuther Festspiele

Bayreuth/Berlin (MH) – Die Bayreuther Festspiele bekommen einen "General Manager". Die neu geschaffene Position für die Geschäftsführung soll Matthias Rädel übernehmen. Das teilten Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (CDU) und Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) am Freitag mit Der Beschluss sei im Verwaltungsrat einstimmig gefallen.

Rädel wirkt seit 1999 an der Deutschen Oper Berlin als Leiter des Controllings und ist seit 2006 auch stellvertretender Geschäftsführer. Durch seine bisherigen Tätigkeiten verfüge der 59-Jährige über umfangreiche und vielfältige Kompetenzen, erklärte Weimer. "Dabei hat er auch notwendige Transformationsprozesse bereits souverän begleitet."

Die Geschäftsführung der Bayreuther Festspiele liegt bisher in den Händen von Festivalleiterin Katharina Wagner und von Ulrich Jagels. Die Urenkelin des Komponisten Richard Wagner soll sich künftig auf die künstlerische Leitung des Opernfestivals konzentrieren. Diese Umstrukturierung war im Vorjahr beschlossen worden. Danach haben der Bund und der Freistaat Bayern ihre Anteile an der Gesellschaft der Bayreuther Festspiele GmbH auf je 36 Prozent erhöht.

Vertragsverhandlungen mit Rädel übernimmt der Verwaltungsratsvorsitzende Georg von Waldenfels. Mit dem neuen General Manager werde Festivalchefin Wagner "einen hochqualifizierten Fachmann an ihrer Seite haben", sagte von Waldenfels. Einer Bestellung Rädels müssen nach erfolgreichem Abschluss der Vertragsverhandlungen noch die Gesellschafter der Bayreuther Festspiele zustimmen.

Die 113. Ausgabe der Festspiele wird am 25. Juli 2025 mit einer Neuproduktion von "Die Meistersinger von Nürnberg" eröffnet. Wiederaufgenommen werden "Parsifal", "Lohengrin" sowie "Tristan und Isolde". Der von Valentin Schwarz inszenierte "Ring des Nibelungen" mit Dirigentin Simone Young wird letztmalig in zwei Zyklen aufgeführt. Im vorigen Jahr waren alle Opernvorstellungen des Festivals ausverkauft. Die 30 Aufführungen zogen den Angaben zufolge mehr als 58.000 Besucher an.

