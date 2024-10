Tanja Tetzlaff erhält Musikpreis Duisburg

Duisburg/Berlin (MH) – Der Musikpreis der Stadt Duisburg geht in diesem Jahr an Tanja Tetzlaff. Die Cellistin sei nicht nur passionierte Kammermusikerin und virtuose Solisten, sondern setze sich auch aktiv für den Klima- und Umweltschutz ein, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung. "Sie wird gehört – auch außerhalb der Musiksäle. Sowohl ihre musikalischen Klänge als auch ihre gesellschaftlichen Botschaften hallen nach", erklärte Oberbürgermeister Sören Link (SPD).

"Tanja Tetzlaff ist dem Duisburger Publikum aus der Vergangenheit bereits bestens bekannt. Die Duisburger Philharmoniker mit ihrer Initiative 'Orchester des Wandels' und die gefeierte Cellistin passen einfach wunderbar zusammen", sagte Hans Jürgen Kerkhoff, Vorsitzender der Köhler-Osbahr-Stiftung, die den Musikpreis der Stadt Duisburg stiftet. Die Auszeichnung wird der Künstlerin am 2. November im Rahmen eines Konzerts im Theater Duisburg überreicht.

Der Musikpreis der Stadt Duisburg wird seit 1990 jährlich verliehen. Er würdigt herausragende Leistungen im Bereich der Musik und des Musiktheaters. Zu den bisherigen Preisträgern zählen der Komponist Wolfgang Rihm, der Geiger Yehudi Menuhin, die Mäzenin Anne-Liese Henle, der Regisseur Christof Loy, die Sopranistin Nina Stemme, der Choreograph Martin Schläpfer, die Geigerin Carolin Widmann und zuletzt der ehemalige Intendant der Duisburger Philharmoniker, Alfred Wendel.

