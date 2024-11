Rundfunkchor Berlin: Chef Leenaars bleibt bis 2027

Berlin (MH) – Der Chefdirigent des Rundfunkchors Berlin, Gijs Leenaars (46), bleibt weitere zwei Jahre im Amt. Sein Vertrag wurde erneut verlängert, teilte das Ensemble am Dienstag mit. Der Niederländer leitet den Chor seit 2015. Im Sommer 2027 werde er seine Amtszeit beenden, hieß es weiter.

"Mit Gijs Leenaars an unserer Seite haben wir in den letzten Jahren einige der spannendsten Projekte in der Geschichte des Chores realisiert", sagte Chordirektorin Rachel-Sophia Dries. "Er bringt eine außergewöhnliche Musikalität, aber auch eine Nahbarkeit und Offenheit mit, die unser Ensemble inspiriert." Leenaars und der Rundfunkchor "zeigen mit ihrer außerordentlichen musikalischen Kompetenz und ihrer Wandlungsfähigkeit, wie man das Erbe großer Chormusik bewahrt und zugleich mit ungewöhnlichen und avantgardistischen Formaten eine neue Generation erreicht", fügte der Geschäftsführer der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin (ROC), Anselm Rose, hinzu.

Leenaars selbst betonte seine Verbundenheit mit dem Ensemble: "Ich darf dieses wunderbare Ensemble nun schon seit über neun Jahren dirigieren und blicke mit Vorfreude auf die nächsten zwei Saisons. Der Rundfunkchor ist nicht nur meine Arbeit, sondern zu einem Stück zu Hause geworden."

In der Saison 2024/25 feiert der Rundfunkchor Berlin sein 100-jähriges Bestehen. Zu dem Jubiläum plant das Ensemble unter anderem das Projekt "Flying Mozart" mit der Dance-Company "Flying Steps". Die Produktion verbindet Chorgesang mit Break Dance.

