Tonhalle Düsseldorf mit neuem Abonnenten-Rekord

Düsseldorf/Berlin (MH) – Die Tonhalle Düsseldorf verzeichnet für ihre klassischen Konzerte so viele Abonnenten wie noch nie. Nach Beendigung des Abo-Vorverkaufs für die Spielzeit 2024/25 habe man 5.791 Abonnements abgeschlossen, teilte das Haus am Donnerstag mit. Das seien 127 Plätze mehr als in der Vorsaison.

Die Tonhalle Düsseldorf kann ihre Abonnentenzahlen schon seit mehreren Jahren steigern, nur unterbrochen durch eine Stagnation in der Corona-Zeit. "Abozahlen bedeuten immer auch Vertrauen", sagte Intendant Michael Becker.

Am beliebtesten sind weiterhin die Symphoniekonzerte "Sternzeichen" der Düsseldorfer Symphoniker mit aktuell 4.318 Abonnenten. Den größten Zuwachs verzeichnete die Kammermusikreihe "Raumstation" mit 13,1 Prozent mehr verkauften Abonnements als im Vorjahr. Die Vorstellungen der kabarettistisch-satirischen Klassikreihe "Schroeder/Boning/Schafroth geht ins Konzert" haben 1.075 Besucher abonniert, ein Plus von 4,1 Prozent.

