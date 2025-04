Tenor Peter Seiffert gestorben

München/Berlin (MH) – Der Tenor Peter Seiffert ist tot. Wie sein Management am Dienstag mitteilte, ist der Sänger am Montag nach schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie gestorben. Der international geschätzte Heldentenor wurde 71 Jahre alt.

1954 in Düsseldorf geboren, studierte Seiffert an der Musikhochschule seiner Heimatstadt. Nach seinem Debüt an der Deutschen Oper am Rhein wurde er Ensemblemitglied der Deutschen Oper Berlin. Seine Karriere führte ihn auch an die Opernhäuser in Wien, Zürich, Mailand, London, Barcelona, Madrid, Tokio, New York und Los Angeles.

Seiffert galt als einer der gefragtesten Wagner-Tenöre seiner Generation, er interpretierte Partien wie Parsifal, Tannhäuser, Tristan, und Siegmund sowie den Stolzing und den Lohengrin, die er auch bei den Bayreuther Festspielen gab. Auch im italienischen und französischen Repertoire, etwa als Otello oder Cavaradossi, überzeugte er.

Für seine Verdienste wurde Seiffert mehrfach ausgezeichnet. So erhielt er den Kammersänger-Titel an der Bayerischen Staatsoper (1992), der Wiener Staatsoper (2013) und der Deutschen Oper Berlin (2014), die ihn 2024 auch zum Ehrenmitglied ernannte. Daneben wurden ihm Preise wie der Echo Klassik als Sänger des Jahres 1999, der Grand Prix du Disque und der Grammy Award verliehen.

Update (15.04.2025 – 18:01 Uhr): Bayerns Kunstminister Markus Blume (CSU) zeigte sich betroffen vom Tod Seifferts. "Manche Stimmen verstummen nie – die von Peter Seiffert gehört definitiv dazu. Sie hallt weiter in den Erinnerungen und Herzen zahlreicher Opernfans", erklärte Blume. Seifferts Ernennung zum Bayerischen Kammersänger 1992 unterstreiche dessen tiefe Verbundenheit mit der Bayerischen Staatsoper und dem Freistaat Bayern. "Seine Wagner-Interpretationen bei den Bayreuther Festspielen und auf vielen anderen internationalen Opernbühnen waren Meilensteine der Operngeschichte – er verkörperte Wagner wie kaum ein anderer", betonte der Minister und fügte hinzu: "Der Freistaat verneigt sich in tiefer Dankbarkeit vor diesem einzigartigen Künstler."

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zu Peter Seiffert