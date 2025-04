Staatstheater Braunschweig nach Brand geschlossen

Braunschweig/Berlin (MH) – Das Staatstheater Braunschweig bleibt nach einem Brand voraussichtlich bis Ende April geschlossen. Alle Vorstellungen auf der Bühne des Großen Hauses müssen bis einschließlich 27. April abgesagt werden, teilte das Haus am Donnerstag mit. Betroffen sind zwei Sinfoniekonzerte, drei Vorstellungen des Schauspiels "Mephisto" sowie die A- und B-Premiere des Musicals "Der Zauberer von Oz". Ob ein geplanter Liederabend im Louis-Spohr-Saal stattfinden kann, werde noch entschieden. Der Spielbetrieb im Kleinen Haus ist nicht beeinträchtigt.

Auslöser des Brandes war ein 30 Jahre alter Transformator, der zusammen mit einem weiteren die komplette Stromversorgung im Großen Haus und in den Werkstätten sicherstellt. Nach dem Austausch des defekten Transformators habe ein Kurzschluss die angeschlossene Schaltanlage, die seit den 70er-Jahren in Betrieb ist, in Brand gesetzt, hieß es.

