Opernhaus Halle durch Feuerwehrschlauch beschädigt

Halle/Berlin (MH) – In der Oper Halle (Saale) ist es zu einer Wasser-Havarie gekommen. Wie das Haus am Donnerstag mitteilte, ist in der Nacht von Ostermontag zu Dienstag ein erheblicher Schaden im Bereich der Bühnentechnik entstanden. Möglicherweise sei ein Feuerwehrschlauch geöffnet worden, sagte Intendant Walter Sutcliffe. Die genaue Ursache werde noch durch Fachfirmen und die Polizei ermittelt.

Da die Technik trotz intensiver Arbeiten noch nicht wieder einsatzfähig ist, kommen zwei geplante Vorstellungen verändert auf die Bühne. Die Premiere von Benjamin Brittens Oper "The Turn of the Screw" findet am Samstag zunächst in konzertanter Form statt. Ein neuer Premierentermin für die szenische Aufführung soll zeitnah bekanntgegeben werden. Bereits am Freitag ist auch das Musical "Gypsy" bei seiner letzten Vorstellung in dieser Saison konzertant zu erleben.

Die Entscheidung, die Vorstellungen dennoch stattfinden zu lassen, sei bewusst getroffen worden, hieß es. Man wolle dem Publikum "auch unter den gegebenen Umständen ein eindrucksvolles Konzerterlebnis bieten – getragen vom großen Engagement und Herzblut aller Mitwirkenden".

