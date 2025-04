Barenboim sagt Konzerte mit Berliner Philharmonikern ab

Berlin (MH) – Der Dirigent Daniel Barenboim hat seine für Mai geplanten Auftritte mit den Berliner Philharmonikern abgesagt. Wie das Orchester am Donnerstag mitteilte, kann der 82-Jährige aus gesundheitlichen Gründen die Konzerte in Berlin und Amsterdam nicht leiten. An seiner Stelle übernimmt Sakari Oramo. Der Finne ist Chefdirigent des BBC Symphony Orchestra und künstlerischer Partner des Gürzenich-Orchesters Köln.

Trotz der Umbesetzung bleibt das Programm unverändert: Im Großen Saal der Berliner Philharmonie und im Concertgebouw Amsterdam erklingen von Gustav Mahler der 1. Satz aus der Symphonie Nr. 10 sowie der sinfonische Liederzyklus "Das Lied von der Erde". Solisten sind die Mezzosopranistin Dorottya Làng und der Tenor Benjamin Bruns.

Der Dirigent und Pianist Barenboim, der unter anderem von 1992 bis 2023 als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper wirkte, hat im Februar seine Erkrankung an Parkinson bekanntgemacht. Er wolle aber so viele seiner beruflichen Verpflichtungen wie möglich wahrnehmen. "Wenn ich nicht in der Lage bin, aufzutreten, dann deshalb, weil meine Gesundheit es mir nicht erlaubt", erklärte er damals.

(wa)

