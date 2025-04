Hamburger Opernstiftung zeichnet Nachwuchskünstler aus

Hamburg/Berlin (MH) – Der Bariton Nicholas Mogg, der Tänzer Louis Musin und die Harfenistin Clara Bellegarde werden mit den diesjährigen Nachwuchspreisen der Hamburger Opernstiftung ausgezeichnet. Die drei Ensemblemitglieder der Hamburgischen Staatsoper seien "durch ihr besonderes Talent, Engagement, die Arbeit und Hingabe an ihre Kunst aufgefallen", sagte Geschäftsführerin Ulrike Schmidt am Freitag. Die mit jeweils 8.000 Euro dotierten Auszeichnungen sollen am Samstagabend im Rahmen eines Operndinners der Stiftung verliehen werden.

Der britische Sänger habe "eine herausragende stimmliche und darstellerische Entwicklung gezeigt", gratulierte Opernintendant Georges Delnon. Der brasilianische Tänzer besitze "eine tief verwurzelte Neugierde in seinem Streben nach neuen Ausdrucksformen", lobte Ballettintendant Demis Volpi. Bei der französischen Harfenistin hob Generalmusikdirektor Kent Nagano hervor, sie vereine "brillante Kunstfertigkeit und virtuose Technik mit einer außergewöhnlichen Raffinesse in ihrem Spiel".

Es sei der Hamburger Opernstiftung eine große Freude, die Karrieren der jungen Preisträger zu ehren und weiter zu außergewöhnlichen Leistungen zu motivieren, erklärte Schmidt. In diesem Jahr vergibt die Stiftung zum 57. Mal den Wilhelm-Oberdörffer-Preis für die Sparte Oper und den tänzerischen Nachwuchs. Mit dem Eduard-Söring-Preis wird zum 44. Mal ein Mitglied des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg ausgezeichnet.

