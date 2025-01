International Classical Music Awards nach Düsseldorf

Berlin (MH) – Bei den International Classical Music Awards gehen in diesem Jahr zwei Sonderpreise an die Düsseldorfer Symphoniker und ihren Chefdirigenten Adam Fischer. Das Orchester werde unter anderem für sein "kontinuierliches soziales und humanitäres Engagement" ausgezeichnet, teilte die Jury am Dienstag mit. Einen weiteren Sonderpreis erhält der deutsche Pianist Oliver Triendl.

Mit dem Preis für das Lebenswerk wird Gidon Kremer geehrt. Der lettische Geiger sei seit sechs Jahrzehnten eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der internationalen Klassik. Seine Kunst zeichne sich durch ein hohes Energielevel, bemerkenswerte Handwerkskunst, einen einzigartigen Klang und eine originelle Exegese aus. "Abgerundet wird Kremers Status als Solitär der Szene durch sein Engagement für zeitgenössische Musik und seine Rolle als Musikförderer, Festival- und Ensemblegründer", hieß es.

Der Titel "Künstler des Jahres" geht an den argentinischen Dirigenten, Cembalisten und Organisten Leonardo García Alarcón. "Junger Künstler des Jahres" wird der luxemburgische Cellist Benjamin Kruithof. Den "Discovery Award" für junge Musiker erhält der 2007 geborene türkische Pianist Can Saraç. Mit dem Komponistenpreis wird der Österreicher Christoph Ehrenfellner ausgezeichnet. Den Titel "Label des Jahres" erhält BR Klassik, bei dem unter anderem die ebenfalls bei den ICMA ausgezeichnete Einspielung "Anton Bruckner: Messe Nr. 2, Geistliche Werke" mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks und dem Münchner Rundfunkorchester unter Peter Dijkstra erschienen ist.

Der unabhängige Musikpreis ICMA wird seit 2011 vergeben. Vorläufer waren die MIDEM Classical Awards zwischen 1994 und 2010. Die diesjährige Verleihung findet am 19. März in der Düsseldorfer Tonhalle statt.

Alle Preisträger im Überblick:

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Gidon Kremer

ARTIST OF THE YEAR

Leonardo García Alarcón

YOUNG ARTIST OF THE YEAR

Benjamin Kruithof, cello

DISCOVERY AWARD

Can Saraç, piano

ICMA CLASSEEK AWARD

Ettore Pagano, cello

COMPOSER AWARD

Christoph Ehrenfellner

LABEL OF THE YEAR

BR Klassik

SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD

Adam Fischer, conductor

SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD

Oliver Triendl, piano

SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD

Düsseldorfer Symphoniker

EARLY MUSIC

Il Concerto Caccini

Strozzi – Caccini – Philips – de Cavalieri – Anonymous

Scherzi Musicali, Nicolas Achten

Ricercar

BAROQUE INSTRUMENTAL

Johann Sebastian Bach: Partitas Nos. 1-6 BWV 825-830

Martin Helmchen

Alpha

BAROQUE VOCAL

Invocazioni Mariane

Porpora – Vinci – Anfossi – Pergolesi – Vivaldi – Ragazzi

Andreas Scholl, Accademia Bizantina, Alessandro Tampieri

Naïve

VOCAL MUSIC

Urlicht

Mahler – Zemlinsky – Humperdinck – Korngold – Pfitzner – Braunfels – Berg

Samuel Hasselhorn, Julia Grüter

The Poznań Nightingales Boys’ Choir,

Poznań Philharmonic Orchestra, Łukasz Borowicz

Harmonia Mundi

CHORAL MUSIC

Bruckners Welt

Anton Bruckner: Mass No. 2, Sacred works

Chor des Bayerischen Rundfunks, Münchner Rundfunkorchester

Peter Dijkstra

BR Klassik

OPERA

Richard Wagner: Parsifal

Jonas Kaufmann, Ludovic Tézier, Elina Garanča

Georg Zeppenfeld, Wolfgang Koch, Stefan Cerny,

Chor und Orchester der Wiener Staatsoper

Philippe Jordan

Sony Classical

SOLO INSTRUMENT

Schubert: Piano Sonata D 840 + Hungarian Melody D 817 + Allegretto D 915

Krenek: Piano Sonata No. 2

Can Çakmur

BIS

CHAMBER MUSIC

Shostakovich: String Quartets Nos. 1-15, Quartet movement in E flat major, Two Pieces for String Quartet op. 22 & Op. 29

Quatuor Danel

Accentus Music

CONCERTOS

Edward Elgar: Violin Concerto in B minor, Carissima, The Gardens at Eastwell

Vilde Frang, violin

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Robin Ticciati

Warner Classic

SYMPHONIC MUSIC

George Enescu: Symphonies Nos. 1-3, Romanian Rhapsodies op. 11

Choeur de Radio France, Orchestre National de France

Christian Măcelaru

Deutsche Grammophon

CONTEMPORARY MUSIC

Unsuk Chin: Violin Concerto No. 1, Cello Concerto, Le Silence des sirènes

Rocaná, Chorós Chordón, Piano Concerto

Christian Tetzlaff, Alban Gerhardt, Sun-Wook Kim, Barbara Hannigan

Berliner Philharmoniker

Myung-Whun Chung, Daniel Harding, Sakari Oramo, Simon Rattle

Berliner Philharmoniker Recordings

Ex aequo

John Adams: City Noir, Fearful Symmetries, Girls of the Golden West, Lola Montez Does the Spider Dance

ORF Radio-Symphonieorchester Wien

Marin Alsop

Naxos

ASSORTED PROGRAMMES

Alfred Schnittke: Piano Concerto – Paul Hindemith: Mathis der Maler, The Four Temperaments

Anna Gourari, piano

Orchestra della Svizzera italiana

Markus Poschner

ECM

HISTORICAL RECORDINGS

Brahms & Mozart: Geza Anda Live 1963 & 1974

Johannes Brahms: Piano Concerto No. 1 – Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 18

Géza Anda, piano

Wiener Philharmoniker, Philharmonia Orchestra, Karl Böhm

Prospero Classical

PREMIERE RECORDINGS

Saint-Saëns: Déjanire

Kate Aldrich, Julien Dran, Anaïs Constans, Jérôme Boutillier, Anna Dowsley

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Kazuki Yamada

Bru Zane

VIDEO: OPERA

Johann Strauß: Die Fledermaus

Diana Damrau, Georg Nigl, Katharina Konradi, Martin Winkler

Chor der Bayerischen Staatsoper, Orchester der Bayerischen Staatsoper

Vladimir Jurowski,

Barrie Kosky

Bayerische Staatsoper Recordings

VIDEO: PERFORMANCE & DOCUMENTARIES

Living Bach

Bach players and singers around the world, Michael Maul, Anna Schmidt

Weltkino

(wa)

