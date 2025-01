Ernst von Siemens Musikpreis an Simon Rattle

München/Berlin (MH) – Der internationale Ernst von Siemens Musikpreis geht in diesem Jahr an Sir Simon Rattle. Der gebürtige Brite sei einer der wichtigsten und prägendsten Dirigenten unserer Zeit, teilte die Ernst von Siemens Musikstiftung am Donnerstag mit. Die Auszeichnung ist mit 250.000 Euro dotiert und zählt zu den wichtigsten Musikpreisen weltweit. Der Musikpreis soll zusammen mit den Komponisten-Förderpreisen am 17. Mai im Herkulessaal der Münchner Residenz verliehen werden.

Der 69-Jährige stehe für herausragende Interpretationen, für Offenheit gegenüber unterschiedlichen musikalischen Genres sowie für ein unvergleichliches Engagement in der Vermittlungsarbeit, hieß es in der Begründung. In seiner Karriere war er Chefdirigent von vier Orchestern. Rattle begann beim City of Birmingham Orchestra, leitete von 2002 bis 2018 die Berliner Philharmoniker und anschließend das London Symphony Orchestra. Seit der Saison 2023/24 wirkt er als Chefdirigent des Chors und Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks.

Die drei Komponisten-Förderpreise der Stiftung gehen 2025 an den iranisch-kanadischen Komponisten Ashkan Behzadi, an den Franzosen Bastien David und an die Norwegerin Kristine Tjøgersen. Neben dem Preisgeld von jeweils 35.000 Euro sind auch Musikproduktionen Teil der Auszeichnung.

Die Laudatio auf Rattle hält der britisch-jamaikanische Opernsänger Sir Willard White. Mitglieder des BR-Symphonieorchesters spielen unter der Leitung des Preisträgers Arnold Schönbergs 1. Kammersymphonie. Das Riot Ensemble, das 2020 den ersten Förderpreis Ensemble erhielt, präsentiert Werke der Förderpreisträger, die zudem in filmischen Kurz-Porträts von Johannes List vorgestellt werden.

Die in der Schweiz ansässige Ernst von Siemens Musikstiftung vergibt in diesem Jahr insgesamt vier Millionen Euro an Fördermitteln, darunter 3,3 Millionen Euro an zeitgenössische Musikprojekte weltweit. Gefördert werden vor allem Kompositionsaufträge, aber auch Festivals, Konzerte, Kinder- und Jugendprojekte.

