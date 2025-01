Bernstein Award an Pianisten Hayato Sumino

Lübeck/Berlin (MH) – Der Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) geht in diesem Jahr an Hayato Sumino. Der 29-jährige Japaner wandle "zwischen Klassik, Jazz und Pop, zwischen Social Media und Konzertbühne, zwischen Verspieltheit und Ernsthaftigkeit", teilten die Veranstalter am Freitag mit. Die Auszeichnung soll dem Künstler am 18. Juli 2025 bei einem Preisträgerkonzert in Lübeck verliehen werden.

Die Jury des Nachwuchspreises zeigte sich begeistert von der "visionären Kreativität" Suminos, der auch unter seinem Künstlernamen "Cateen" bekannt ist. "Bei Hayato Sumino lösen sich die Grenzen der verschiedenen Musikgenres auf", erklärte Intendant Christian Kuhnt. "Er improvisiert mit großer Leichtigkeit, ist ein herausragender Interpret des klassischen Repertoires und verfügt über einen für den Jazz sehr wichtigen Freiheitsdrang."

Der international begehrte Nachwuchspreis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wird seit 2002 von der Sparkassen-Finanzgruppe gestiftet, die damit ein Signal im Bereich der Talentförderung setzen will. Zu den bisherigen Preisträgern zählen die Pianisten Lang Lang und Anna Vinnitskaya, die Cellisten Alisa Weilerstein und Kian Soltani, die Mezzosopranistin Emily D’Angelo, der Flötist Stathis Karapanos, der Gitarrist Sean Shibe und zuletzt die Cellistin Anastasia Kobekina.

