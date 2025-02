Anne-Sophie Mutter mit Staufermedaille geehrt

Stuttgart/Berlin (MH) – Die Geigerin Anne-Sophie Mutter ist mit der Großen Staufermedaille in Gold ausgezeichnet worden. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretzschmann (Grüne) würdigte am Dienstag die Weltkarriere der Musikerin sowie ihr herausragendes gesellschaftliches Engagement, insbesondere in der musikalischen Nachwuchsförderung.

Mutter setze sich seit Jahrzehnten zugewandt, konzentriert und beharrlich für das Gemeinwohl ein, erklärte Kretzschmann bei der Verleihung. "Sie interessiert sich leidenschaftlich für andere. Mit ihrer Musik geht es ihr darum, Begegnung zu schaffen. Sie ermöglicht dadurch Gemeinschaft, in der Menschen sich als Teil eines großen Ganzen erleben können – unabhängig davon, wo sie herkommen und was sie prägt", sagte der Ministerpräsident laut Mitteilung des Staatsministeriums. Er zog damit den Vergleich zur freiheitlichen Demokratie, in der es ebenfalls darum ginge, zuzuhören, voneinander zu lernen und Sinn zu stiften.

Die 1963 im badischen Rheinfelden geborene, international renommierte Geigerin engagiert sich mit der Anne-Sophie Mutter Stiftung für junge hochbegabte Musiker. Zudem ist sie Präsidentin der Stiftung Deutsche Krebshilfe und bezieht immer wieder Stellung zu gesellschaftlichen Fragen, etwa in der Corona-Krise oder zum Klima- und Artenschutz. Regelmäßig gibt sie Benefizkonzerte für Menschen in Not.

Die Staufermedaille ist eine besondere, persönliche Auszeichnung des Ministerpräsidenten Baden-Württembergs für Verdienste um das Bundesland und seine Bevölkerung. Die 1977 geschaffene Staufermedaille wird in der Regel in Silber vergeben, in seltenen Fällen auch in Gold.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

(Redaktionshinweis: Das Foto wurde am 11.02.2025, 23:32 Uhr, in den Text eingefügt.)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://www.baden-wuerttemberg.de