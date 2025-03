Deutscher Musikwettbewerb 2025 kürt Preisträger

Leipzig/Berlin (MH) – Der Preis des Deutschen Musikwettbewerbs (DMW) geht in diesem Jahr an vier Solisten. Die Gewinner sind der Leipziger Organist Julian Emanuel Becker sowie die Violinistin Moë Dierstein, der Violinist Benjamin Günst und der Pianist Robert Neumann (alle aus Berlin), wie die Veranstalter am Donnerstag in Leipzig mitteilten. Den Kompositionspreis erhält Jonas Otte (Chemnitz) für sein Werk "Interlocking Distances" für Klavier solo.

Die Preisträger erhalten ein Preisgeld, werden in die Konzertförderung Deutscher Musikwettbewerb aufgenommen und eine eigene CD beim Label Genuin einspielen. Darüber hinaus werden 16 Solisten und ein Trio mit Stipendien ausgezeichnet, die unter anderem mit Konzertvermittlungen verbunden sind.

Ausgeschrieben war der Wettbewerb diesmal für die Kategorien Violine, Viola, Klavier, Orgel, Cembalo, Blockflöte, Schlaginstrumente, Klavierduo, Ensembles für Neue Musik und Komposition. Vor der Jury in Leipzig durften 83 junge Musiker auftreten.

Der Deutsche Musikwettbewerb wird seit 1975 vom Deutschen Musikrat ausgerichtet. Die 39 Kategorien wechseln jährlich, meist werden 13 ausgeschrieben. Für die Preisträger und Stipendiaten bildet er den Ausgangspunkt für langfristig angelegte Förderprogramme des Deutschen Musikrats, die unter anderem die Produktion von Debüt-CDs und die Vermittlung von Konzertauftritten umfassen.

