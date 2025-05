Festival d’Aix-en-Provence: Generaldirektor Audi tot

Aix-en-Provence/Berlin (MH) – Der Generaldirektor des Festivals d’Aix-en-Provence, Pierre Audi, ist tot. Wie die Veranstalter in einer am Sonntag versandten Pressemitteilung informierten, starb Audi in der Nacht von Freitag auf Samstag in Peking. Er wurde 67 Jahre alt.

Der 1957 in Beirut geborene Audi war Theaterregisseur und Direktor renommierter Institutionen, darunter das von ihm gegründete Almeida Theatre in London (1979-1989), die Niederländische Nationaloper (1988-2018), das Holland Festivals (2004-2014) und seit 2015 die Park Avenue Armory in New York.

Die Leitung des Festivals im französischen Aix-en-Provence übernahm Audi 2019 als Nachfolger von Bernard Foccroulle.

Auf der Website des Festivals hatten die Veranstalter die Pressemitteilung vom Tod Audis bereits am Samstag platziert.

