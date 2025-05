RSO Wien ernennt Alsop zur Ehrendirigentin

Wien/Berlin (MH) – Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien (RSO) hat seine scheidende Chefdirigentin Marin Alsop zu Ehrendirigentin ernannt. Die Musiker verliehen ihr den Titel am Montag. Sie würdigten damit das Engagement der US-Amerikanerin für das Orchester wie auch ihr Lebenswerk als eine der ersten Frauen, die eine internationale Dirigenten-Karriere absolvierte, und so auch vielen jungen Dirigentinnen den Weg ebnete.

Alsop leitet das RSO seit 2019, ihr Vertrag endet in diesem Sommer. "Es waren wunderbare gemeinsame Jahre", sagte ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher bei der Verleihung. "Marin Alsop hat die Erfolgsgeschichte des ORF RSO Wien als die österreichische und internationale Musikszene bereichernder Klangkörper fortgeschrieben." Mit Alsop trat das RSO Wien 2022 erstmals bei den BBC Proms in der Londoner Royal Albert Hall auf und gastierte unter ihrer Leitung in Spanien, Paris und Japan.

Alsops Chefdirigat endet mit dem Abschlusskonzert des Festivals Carinthischer Sommer am 23. August. Das Orchester freue sich, mit ihr als Ehrendirigentin auch in Zukunft weiterzuarbeiten, erklärte Thurnher. So seien für die Saison 2025/26 Abonnementkonzerte in Wien, ein Gastspiel im polnischen Katowice und CD-Aufnahmen geplant.

Neuer Chefdirigent des RSO Wien wird ab 2026 Markus Poschner. Bereits in der kommenden Saison leitet 54-jährige Deutsche zwei Abonnementkonzerte in Wien.

(wa)

