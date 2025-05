Festival d’Aix-en-Provence erhält Birgit-Nilsson-Preis

Stockholm/Berlin (MH) – Der Birgit-Nilsson-Preis geht in diesem Jahr an das Festival d’Aix-en-Provence. Damit erhalte erstmals ein Musikfestival diese Ehrung, sagte die Präsidentin der Birgit-Nilsson-Stiftung, Susanne Rydén, am Mittwoch in Stockholm. Die mit einer Million US-Dollar (etwa 882.595 Euro) dotierte Auszeichnung werde am 21. Oktober von Schwedens König Carl XVI. Gustaf im Konserthuset Stockholm überreicht.

Der Vorstand der Stiftung würdige damit die herausragenden künstlerischen Leistungen des französischen Festivals und dessen Engagement bei der Entstehung und Beauftragung neuer Opern, erklärte Rydén. "Mit seinen wegweisenden und facettenreichen Programmen hat das Festival Meilensteine in der Aufführung zeitgenössischer Meisterwerke gesetzt. Damit hat es diese Kunstform bewahrt und der Musikgeschichte ein weiteres wichtiges Kapitel hinzugefügt." Besonders hervorgehoben wurde die Oper "Innocence" der finnischen Komponistin Kaija Saariaho, die 2021 in Aix-en-Provence uraufgeführt und seitdem auf 15 Bühnen weltweit gekommen ist. 2026 soll sie an der Metropolitan Opera New York erscheinen.

In die Freude über die Preisverleihung mische sich aber auch tiefe Trauer über den plötzlichen Tod des Festival-Generaldirektors Pierre Audi Anfang des Monats. "Pierre, der seit 2019 das Festival d’Aix-en-Provence leitete, setzte sich ebenso leidenschaftlich wie engagiert für die Kunst ein", betonte Rydén.

Der von der schwedischen Opernsängerin Birgit Nilsson (1918-2005) gestiftete Preis wird etwa alle drei Jahre für herausragende Leistungen und bedeutende Beiträge auf dem Gebiet der Oper oder des Konzerts an einen derzeit aktiven Sänger, Dirigenten oder eine Institution verliehen. Den ersten Preisträger – Tenor und Bariton Plácido Domingo (2009) – hatte Nilsson vor ihrem Tod noch selbst bestimmt. Seitdem entscheidet über die Ehrung eine internationale Fachjury. 2011 ging die Ehrung an den Dirigenten Riccardo Muti, 2014 an die Wiener Philharmoniker, 2018 an die Sopranistin Nina Stemme und 2022 an den Cellisten Yo-Yo Ma.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum ➜ Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Nachrichten

Link:

➜ https://birgitnilsson.com