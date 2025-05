Fanny-Mendelssohn-Kompositionspreis an Ungarin

Halle/Berlin (MH) – Der Fanny-Mendelssohn-Kompositionspreis 2025 geht an Abigél Varga. Die 29-jährige Ungarin setzte sich unter 42 Bewerbern durch, wie der Fanny-Mendelssohn-Förderverein am Dienstag mitteilte. Varga erhält ein Preisgeld von 10.000 Euro sowie den Auftrag, ein Kammermusikwerk für Zither und Trompete zu komponieren. Das Stück wird bei der Preisverleihung am 4. Oktober in Halberstadt im Rahmen des Festivals KlangART Vision uraufgeführt. Interpreten sind die diesjährige Gewinnerin des Fanny-Mendelssohn-Förderpreises, die Zither-Spielerin Sarah Luise Wurmer, und der Trompeter Tamás Palfálvi, der den Förderpreis bei der ersten Vergabe 2015 erhalten hatte.

Varga hat Komposition in Budapest und München studiert. Derzeit ist sie freischaffend in Frankfurt/Main tätig. In ihrer Musik reflektiere sie "das Wechselspiel von Verdichtung und raumgreifender Öffnung der kompositorischen Mittel", erklärte der Juryvorsitzende Martin Hoffmeister "Sie amalgamiert in originärer Weise Anklänge der Avantgarde mit Elementen von Free Jazz, Folk und World Music, ohne die eigene Idee konsistenter Klang-Tableaus zu verleugnen."

Der Fanny-Mendelssohn-Förderverein wurde 2013 von der Hamburgerin Heide Schwarzweiler gegründet, um junge Künstler beim Start in eine Solo-Karriere zu unterstützen. Seit 2014 vergibt der Verein jährlich einen Förderpreis. 2024 kam ein Kompositionspreis hinzu, bei dem der Verein mit dem Festival KlangART Vision in Sachsen-Anhalt kooperiert.

(wa)

Link:

➜ https://www.fannyfoerderpreis.com