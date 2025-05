Staatsoper Hamburg: Jürgen Braasch wird Geschäftsführer

Hamburg/Berlin (MH) – Jürgen Braasch übernimmt in der Saison 2025/26 die kaufmännische Geschäftsführung der Hamburgischen Staatsoper. Der 1957 Geborene folgt interimistisch auf Ralf Klöter, teilte die Hamburger Kulturbehörde am Freitag mit. Eine langfristige Regelung soll eine Findungskommission noch in diesem Jahr erarbeiten.

Mit Braasch habe man einen versierten und erfahrenen Theatermanager gewinnen können, erklärte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Klöter scheidet nach acht Jahren im Amt auf eigenen Wunsch zum 31. Juli 2025 aus. Ihm dankte Brosda "für seine langjährige und erfolgreiche Arbeit" und wünschte "an seiner neuen Wirkungsstätte viel Erfolg".

Braasch war von 2006 bis 2024 Kaufmännischer Geschäftsführer des Staatstheater Hannover. Aktuell hat er die Interimsgeschäftsführung des Staatstheaters Kassel inne. "In der Hamburgischen Staatsoper habe ich vor 60 Jahren das Musiktheater kennen und lieben gelernt. Meine Oma hatte ein Abonnement und ich durfte sie als Steppke begleiten. Dass ich zum Abschluss meines Berufslebens dieses Haus mitleiten und -gestalten darf, ist ein großes Glück."

Mit der Spielzeit 2025/26 beginnt die Intendanz von Tobias Kratzer, der auf Georges Delnon folgt. Die Position des Generalmusikdirektors übernimmt Omer Meir Wellber von Kent Nagano.

