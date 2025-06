Axel Kober erhält Musikpreis Duisburg

Duisburg/Berlin (MH) – Der Musikpreis der Stadt Duisburg geht in diesem Jahr an Axel Kober. Der Dirigent habe in den letzten Jahren die Ausstrahlung und Anziehungskraft der Duisburger Philharmoniker im In- und Ausland gepflegt und das Musikleben der Stadt nachhaltig geprägt, erklärte Oberbürgermeister Sören Link (SPD) am Montag. Die Auszeichnung wird dem Künstler im Rahmen eines Konzerts am 11. November in der Philharmonie Mercatorhalle überreicht.

Kober wurde 2009 Generalmusikdirektor an der Deutschen Oper am Rhein, 2017 Chefdirigent der Duisburger Philharmoniker und 2019 Generalmusikdirektor des Orchesters. "Das kann man schon als Ära bezeichnen", sagte Hans Jürgen Kerkhoff, Vorsitzender der Köhler-Osbahr-Stiftung, die den Musikpreis der Stadt Duisburg stiftet. Dank Kober habe man in der Stadt ein breites Repertoire und Spitzen-Solisten erleben dürfen. "Es war eine besondere Zeit, die noch lange hier in Duisburg nachhallen wird", fügte Kerkhoff hinzu.

Im Juli gibt Kober sein Abschiedskonzert bei den Duisburger Philharmonikern. Den Vertrag mit der Deutschen Oper am Rhein hatte er schon im Sommer 2024 auslaufen lassen. "Seine Menschlichkeit, seine künstlerische Intuition und seine richtungsweisende musikalische Arbeit haben ihn zu einem herausragenden GMD gemacht", lobte Intendant Nils Szczepanski. "Aber er wird uns ja zum Glück weiterhin als Gastdirigent erhalten bleiben."

Der Musikpreis der Stadt Duisburg wird seit 1990 jährlich verliehen. Er würdigt herausragende Leistungen im Bereich der Musik und des Musiktheaters. Zu den bisherigen Preisträgern zählen der Komponist Wolfgang Rihm, der Geiger Yehudi Menuhin, die Mäzenin Anne-Liese Henle, der Regisseur Christof Loy, die Sopranistin Nina Stemme, der Choreograph Martin Schläpfer, die Geigerin Carolin Widmann und zuletzt die Cellistin Tanja Tetzlaff.

(wa)

