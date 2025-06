Universität Mozarteum wählt neue Rektorin

Salzburg/Berlin (MH) – Constanze Wimmer wird neue Rektorin der Universität Mozarteum in Salzburg. Der Universitätsrat wählte sie für die Funktionsperiode 1. April 2026 bis 31. Mai 2030, wie die Einrichtung am Dienstag mitteilte. Wimmer folgt auf Elisabeth Gutjahr, die seit 2018 Rektorin ist und vom Senat der Universität nicht noch einmal bestellt wurde.

Wimmer habe "ausgezeichnete Kenntnisse des österreichischen und europäischen Universitätssystems und kann eine umfassende Expertise im Bereich der wirtschaftlichen und organisatorischen Leitung einer multidisziplinären Kunstuniversität nachweisen", erklärte die Vorsitzende des Universitätsrats, Rose Reitsamer. Der Rat danke der amtierenden Rektorin Gutjahr "für ihre herausragende und äußerst erfolgreiche Arbeit".

Sie freue sich über das ihr entgegengebrachte Vertrauen, sagte Wimmer. Die Universität Mozarteum habe in den letzten Jahren eine beeindruckende Öffnung vollzogen. "Neben einem breiten Portfolio an Studienrichtungen hat sie mutige und innovative Räume des Experiments geöffnet: Das weist sie als eine internationale und in vielen Aspekten führende künstlerische Universität im Herzen Europas aus", erläuterte die designierte Rektorin. Ihr Fokus werde darauf liegen, dass Studenten "die besten Bedingungen vorfinden, um sich davon inspirieren zu lassen und ihren individuellen Weg in den Kunst- und Kulturbetrieb finden".

Wimmer ist Professorin für Musik- und Kunstvermittlung sowie seit 2020 Vizerektorin der Universität für Musik und darstellende Kunst Graz. Sie studierte Musikwissenschaft, Publizistik und Kulturmanagement, promovierte in Musikpädagogik an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und arbeitete viele Jahre im Konzertwesen und in der Kulturellen Bildung in den Bereichen Musikvermittlung, Audience Development und Audience Engagement.

