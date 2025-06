Schweizer Grand Prix Musik an Sylvie Courvoisier

Bern/Berlin (MH) – Sylvie Courvoisier erhält den Schweizer Grand Prix Musik 2025. Mit der Auszeichnung würdige man "die herausragende Karriere der Waadtländer Pianistin, Komponistin und Improvisationsmusikerin", teilte das Bundesamt für Kultur am Donnerstag mit. Die Jazz-Musikerin habe sich "durch ihre unerschöpfliche Neugier und Erfindungskraft einen festen Platz auf internationalen Bühnen erarbeitet".

Neben dem Grand Prix werden sieben Schweizer Musikpreise und drei Spezialpreise Musik vergeben. Einer der Schweizer Musikpreise geht an den in Berlin lebenden Dirigenten Titus Engel. Mit seinem Einsatz für die Musik sowie seinem präzisen, gefühlvollen und energischen Dirigieren spreche der 1975 in Zürich Geborene die Musiker genauso an wie das Publikum, hieß es.

Der Grand Prix ist mit 100.000 Franken (etwa 106.807 Euro) dotiert, die Musikpreise mit je 40.000 Franken (etwa 42.723 Euro) und die Spezialpreise mit je 25.000 Franken (etwa 26.702 Euro). Die Auszeichnungen werden am 11. September in Lausanne verliehen. Einige Preisträger werden während der Veranstaltung live auftreten.

Die Schweizer Musikpreise bestehen seit 2014. Sie würdigen herausragende Werke oder Einzelleistungen und bilden das vielfältige Musikschaffen in der Schweiz ab. Im Auftrag des Bundesamts für Kultur empfehlen rund zehn Experten aus allen Landesteilen und aus verschiedenen musikalischen Disziplinen jedes Jahr etwa 60 Nominierte. Daraus wählt eine siebenköpfige Jury der Eidgenössischen Jury für Musik die elf Preisträger aus.

➜ https://www.bak.admin.ch