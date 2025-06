Neuer Konzertmeister für NDR Elbphilharmonie Orchester

Hamburg/Berlin (MH) – Das NDR Elbphilharmonie Orchester hat einen neuen Ersten Koordinierten Konzertmeister gefunden. David Radzynski übernimmt die Position zum 1. August 2025, wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag mitteilte. Der US-amerikanische Geiger tritt die Nachfolge von Roland Greutter an, der 2023 nach mehr als 40 Jahren in dieser Position in den Ruhestand ging.

Radzynski ist ehemaliger Konzertmeister des Cleveland Orchestra und des Israel Philharmonic Orchestra. Zudem ist er weltweit als Solist, Kammermusiker und Gast-Konzertmeister aktiv. "Wir im NDR Elbphilharmonie Orchester haben das Glück, uns auf wunderbares Musizieren mit ihm freuen zu können", sagte Chefdirigent Alan Gilbert.

Der 38-Jährige gastierte zuletzt im März in Hamburg. "Sein außergewöhnliches Spiel und seine Musikalität haben bereits einen bleibenden Eindruck im Orchester hinterlassen", erklärte der Vorstand des NDR Elbphilharmonie Orchesters.

Die ersten Konzerte als Orchestermitglied bestreitet Radzynski im Sommer bei den Festivals in Mecklenburg-Vorpommern, Stockholm und Grafenegg. Seinen Einstand in der Elbphilharmonie gibt er bei den Saisoneröffnungskonzerten Anfang September.

(wa)

