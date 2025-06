Dresdner Musikfestspiele mit positiver Bilanz

Dresden/Berlin (MH) – Die Dresdner Musikfestspiele 2025 waren durchschnittlich zu 95 Prozent ausgelastet. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Die 58 Veranstaltungen vom 17. Mai bis 14. Juni zogen rund 65.000 Besucher an, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Mit Ticketeinnahmen in Höhe von rund zwei Millionen Euro habe man an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen können.

Intendant Jan Vogler sprach von einem herausragenden Jahrgang. Das Zusammenspiel von erstklassigen Künstlern, einem wunderbaren Publikum und der Vielfalt an Spielstätten und musikalischen Genres sei bei dem Festival einmalig. "Die Liebe der Dresdner zu ihren Musikfestspielen motiviert mein Team und mich, wir sagen Danke", betonte er.

Zu den Höhepunkten der 48. Festspiele zählten Gastspiele des NHK Symphony Orchestra Tokyo, des Chicago Symphony Orchestra, des London Symphony Orchestra, der Geigerin Janine Jansen und der Camerata Salzburg. Zum Abschluss interpretieren das Dresdner Festspielorchester und Concerto Köln unter der Leitung von Kent Nagano Richard Wagners Oper "Siegfried" konzertant in historischer Aufführungspraxis.

