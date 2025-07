Hans-Gál-Ensemblepreis für Amelio Trio

Mainz/Berlin (MH) – Der Hans-Gál-Preis für Ensembles geht in diesem Jahr an das Amelio Trio. Die Gruppe gehöre "zweifellos zu den aufstrebendsten Kammermusikformationen" ihrer Generation, teilte die Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur am Dienstag mit. Die Auszeichnung ist mit 4.000 Euro pro Ensemblemitglied verbunden. Sie soll am 15. Dezember im Rahmen eines Konzerts der Preisträger verliehen werden.

Das Amelio Trio besteht aus Johanna Schubert (Violine), Merle Geissler (Cello) und Philipp Kirchner (Klavier), die bei der Gründung 2012 alle 13 Jahre alt waren. Das Ensemble suche "neugierig nach neuen Konzepten und aktuellen Kompositionen, die sie mit eigener Stimme aufführen", erklärte die Jury. Sie lobte weiterhin "eine Kombination aus ausdrucksstarker Musikalität, intelligenter Interpretation, persönlichem Zugang zum Werk und großer Bühnenpräsenz". In dem Trio sehe man "ein enormes Potenzial für eine internationale Karriere".

Der Hans-Gál-Preis wird seit 2020 jährlich an ein internationales Nachwuchsensemble verliehen. Seit 2025 wird er ergänzt durch einen mit 5.000 Euro dotierten Solistenpreis. Die beiden Auszeichnungen erinnern an den Komponisten, Musikwissenschaftler und -pädagogen (1890-1987), der von 1929 bis 1933 Direktor des Konservatoriums Mainz war. Wegen seiner ungarisch-jüdischen Abstammung wurde er nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten beurlaubt und emigrierte zunächst nach Österreich, 1938 nach Großbritannien. 1945 wurde er britischer Staatsbürger und unterrichtete bis 1955 an der Universität Edinburgh.

