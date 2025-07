Neuer Generalmusikdirektor für Staatstheater Nürnberg

Nürnberg/Berlin (MH) – Killian Farrell wird neuer Generalmusikdirektor am Staatstheater Nürnberg. Der irische Dirigent übernimmt den Posten zur Spielzeit 2027/28, wie das Haus am Dienstag mitteilte. Er folgt auf Roland Böer, dessen ursprünglich bis 2025 geschlossener Vertrag um zwei Jahre verlängert worden war.

Als Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Staatsphilharmonie Nürnberg wird Farrell den für 2028 geplanten Umzug in die Ausweichspielstätte in der Kongresshalle begleiten. Der 1994 Geborene sei ein Musiker, "dessen Begeisterung und Wissen von Musik absolut ansteckend sind", sagte Staatsintendant Jens-Daniel Herzog. Der Dirigent selbst nannte es "eine Ehre und eine Verpflichtung zugleich", das traditionsreiche Orchester zu übernehmen.

Farrell ist seit 2023 Generalmusikdirektor am Staatstheater Meiningen. Davor wirkte er als Kapellmeister an der Staatsoper Stuttgart und als erster Kapellmeister am Theater Bremen. Regelmäßig gastiert er an großen deutschen Bühnen wie der Semperoper Dresden, der Hamburgischen Staatsoper und der Deutschen Oper am Rhein. Als sinfonischer Dirigent pflegt er eine enge Beziehung zu allen wichtigen Orchestern in seiner Heimat Irland und ist weltweit zu Gast.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Weitere Artikel zur Oper Nürnberg

Link:

➜ http://www.staatstheater.nuernberg.de