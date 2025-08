Bregenzer Festspiele mit Halbzeitbilanz zufrieden

Bregenz/Berlin (MH) – Die Bregenzer Festspiele ziehen eine positive Halbzeit-Bilanz der aktuellen Saison. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, erwarten sie einschließlich des Spieltages am (heutigen) Abend 116.223 Gäste. Die 14 Vorstellungen der Oper "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber werden 94.430 Besucher gesehen haben. Das entspreche einer bisherigen Auslastung von 95 Prozent auf der Seebühne. Bis zum 17. August steht das Stück noch 13 weitere Male auf dem Spielplan.

Im Festspielhaus zog George Enescus Oper "Œdipe" 4.411 Zuschauer an. Die drei Vorstellungen waren zu 96 Prozent ausgelastet. In Koproduktion mit dem Wiener Burgtheater erlebte das Stück "bumm tschak oder der letzte henker" von Ferdinand Schmalz seine Uraufführung. Die Vorstellung im Theater am Kornmarkt zog 1.451 Besucher an, das entspreche einer Auslastung von 75 Prozent.

Die zweite Saisonhälfte bietet unter anderem die Opernstudio-Inszenierung "La Cenerentola" von Gioachino Rossini. Mit "Emily – No Prisoner Be" gibt es eine weitere Uraufführung. Das Auftragswerk des US-amerikanischen Komponisten Kevin Puts basiert auf Texten seiner Landsfrau Emily Dickinson. Auf der Werkstattbühne stehen die Mezzosopranistin Joyce DiDonato und das genreübergreifende Trio Time For Three. Konzerte planen die Wiener Symphoniker und das Symphonieorchester Vorarlberg.

© MUSIK HEUTE. Alle Rechte vorbehalten – Informationen zum Copyright

(wa)

Mehr zu diesem Thema:

➜ Bregenzer Festspiele ab 2028 mit "Fliegendem Holländer"

(07.07.2025 – 20:09 Uhr)

➜ Weitere Artikel zu den Bregenzer Festspielen

Link:

➜ http://www.bregenzerfestspiele.com