Hervé Niquet erhält Bremer Musikfest-Preis

Bremen/Berlin (MH) – Der französische Dirigent Hervé Niquet und sein Ensemble Le Concert Spirituel erhalten den Musikfest-Preis Bremen 2025. Damit würdige man ihre Verdienste für das Festival und die internationale Musikwelt, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die undotierte Auszeichnung soll den Musikern am 2. September bei einem nicht öffentlichen Empfang nach ihrem Konzert in Bremen verliehen werden.

Der 1957 geborene Niquet gründete 1987 das Instrumental- und Vokalensemble Le Concert Sprituel. Gemeinsam erkunden sie Werke unterschiedlicher Stile und Genres, von sakraler Musik über Sinfonie bis Oper. Seit ihrem Musikfest-Debüt 2005 und in fünf weiteren Auftritten hätten die Musiker "eindrucksvoll unterstrichen, warum sie seit Jahrzehnten zu den führenden Ensembles im Bereich der historischen Aufführungspraxis zählen", begründete die Jury ihre Entscheidung. In diesem Jahr realisieren sie ausgehend von Alessandro Striggios "Missa sopra Ecco sì beato giorno" für fünf achtstimmige Chöre die Rekonstruktion eines pompösen Festgottesdienstes Mitte des 16. Jahrhunderts in Florenz am St. Johannistag zu Ehren des Schutzheiligen der Stadt.

Der Musikfest-Preis Bremen wird seit 1998 jährlich an bedeutende Solisten, Ensembles, Orchester und Dirigenten verliehen, die durch ihr herausragendes künstlerisches Wirken in der internationalen Musikwelt eigenständige Akzente gesetzt und das Profil des Musikfests entscheidend mitgeprägt haben. Preisträger der vergangenen Jahre waren unter anderem Jessye Norman, Nikolaus Harnoncourt, Sir András Schiff, Marc Minkowski, Hélène Grimaud, Masaaki Suzuki, Janine Jansen, Rolando Villazón und zuletzt René Jacobs.

