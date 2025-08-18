Staatstheater Kassel bekommt neuen Geschäftsführer

Wiesbaden/Berlin (MH) – Stefan Votel wird neuer Geschäftsführender Direktor am Staatstheater Kassel. Der 1965 Geborene übernimmt den Posten zum 1. Oktober 2025, wie Hessens Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels (SPD) am Montag mitteilte. Derzeit ist Votel Prokurist des Niedersächsischen Staatstheaters Hannover. Er folgt auf Interims-Geschäftsführer Jürgen Braasch und bildet künftig gemeinsam mit Intendant Florian Lutz die Doppelspitze des Hauses.

Der studierte Rechtswissenschaftler Votel begann seine berufliche Laufbahn 1995 im Bereich Personal und Recht des Staatstheater Hannover. Seit 2002 ist er dort in der Verwaltung in leitender Position tätig, zuletzt als Leiter des Referats Verwaltung und als Prokurist. Mit Votel habe man einen versierten Theaterkenner mit über 30-jähriger Erfahrung in der Theaterverwaltung gewonnen, erklärte Gremmels. "Ich bin überzeugt, dass Stefan Votel gemeinsam mit dem gesamten Team die Zukunftsfähigkeit des Staatstheaters Kassel nachhaltig sichern wird."

Das Staatstheater wird ab der Saison 2025/26 umfassend saniert. Der Spielbetrieb findet in den kommenden fünf Jahren in einem neugebauten Interim statt. Votel sagte, er empfinde es als großes Glück, das Haus gerade jetzt mitgestalten zu können: "Mit der Übergangsspielstätte und dem Neubau steht das Haus derzeit vor besonderen Herausforderungen."

Im nordhessischen Kassel wurde schon vor über 400 Jahren unter Landgraf Moritz das Ottoneum als erster fester Theaterbau Deutschlands errichtet. Das Staatsorchester Kassel, hervorgegangen aus der 1502 gegründeten Hofkapelle, gehört zu den ältesten Kulturorchestern Deutschlands und der Welt.

